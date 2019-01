Facebook rassure sur ses finances et bondit en Bourse

(Belga) Facebook, secoué par des controverses quasi-permanentes, bondissait en Bourse mercredi après avoir publié des résultats meilleurs que prévu, qui renouent avec un rythme de croissance élevé, et une hausse du nombre d'usagers un peu plus élevée qu'attendu.

Vers 20H35 GMT, l'action prenait 8,5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street. Le bénéfice net du quatrième trimestre ressort à 6,88 milliards de dollars, en hausse de 61%. Le bénéfice ajusté, référence en Amérique du Nord, ressort à 2,38 dollars l'action, bien au-dessus des attentes des analystes. Même chose pour le chiffre d'affaires trimestriel, qui avance de 30% à 16,9 milliards de dollars. "Nous avons fondamentalement changé la façon dont nous gérons l'entreprise pour nous concentrer sur des questions sociétales très importantes", a commenté le PDG Mark Zuckerberg cité dans le communiqué. Alors que les investisseurs s'inquiètent d'une crise de croissance de Facebook et de l'impact des crises à répétition, ces rythmes de croissance sont plus élevés qu'au trimestre précédent, signe que les annonceurs et les usagers n'ont pas massivement quitté le réseau. A 2,32 milliards, le nombre d'usagers mensuels actifs est d'ailleurs légèrement supérieur aux prévisions. Le nombre d'abonnés actifs quotidiens est, quant à lui, pile conforme aux attentes, à 1,52 milliard. Sur toute l'année 2018, le bénéfice net augmente de 39% à 22,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action, à 7,57 dollars, est largement au-dessus des attentes. Le chiffre d'affaires (55,83 milliards) est aussi meilleur qu'anticipé.