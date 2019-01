VIDEO | Buteur, Castagne lance l'Atalanta vers la victoire face à la Juve

Déjà buteur face à la Roma dimanche, Timothy Castagne a récidivé en plante une rose en coupe d'Italie, contre la Juventus.

Alors qu'il avait émis l'envie de quitter son club il y a quelques semaines, Timothy Castagne semble désormais sur un petit nuage du côté de l'Atalanta Bergame. Le défenseur enchaine désormais les titularisations, mais aussi les buts avec son club.

L'ancien Virtonais avait déjà été très présent sur le flanc gauche ce dimanche face à la Roma. Il avait relancé les siens en marquant un but juste avant la pause.

Le défenseur a récidivé ce mercredi soir en plantant la première rose de ses couleurs face à la Juventus, en quart de finale de la coupe d'Italie. Aligné sur le flanc gauche, le Diable rouge a arraché le ballon des pieds de Joao Cancelo pour sprinter plein axe vers le rectangle de la Juventus et ajuster Szczesny d'une frappe du droit (37e).

¡Gran definición!?? Golazo de Castagne.

Atalanta 1-0 Juventus #CoppaItalia ???? pic.twitter.com/aNCU7zsrrr — Cable Onda Sports (@COS_Sports) 30 janvier 2019

Son équipier Duvan Zapata a assommé les Turinois moins de deux minutes plus tard avec une frappe puissante pour son 16e but en moins de deux mois (39e). Incapables de réagir, Ronaldo & co. ont même subi un troisième but en fin de rencontre via l'inévitable Zapata (86e).

En demi-finale, l'Atalanta sera opposée à la Fiorentina de Kevin Mirallas qui a balayé la Roma 7-1 plus tôt dans la soirée.