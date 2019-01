Mouscron : Vasic remplace Werner, Mbombo à Louvain

L'Excel Mouscron s'apprête à enrôler un gardien serbo-suisse de 28 ans et peut donc laisser filer Olivier Werner à Seraing. Mbombo se recase lui à OHL.

Cette avant-dernière journée du mercato a été marquée par un mouvement attendu du côté du Royal Excel Mouscron. Il concerne les gardiens et plus précisément le poste de numéro 2. Logiquement mécontent de devoir se contenter du statut de doublure de Jean Butez, grande révélation de la saison, Olivier Werner a trouvé un accord ces derniers jours avec le club de Seraing qui milite en D1 Amateurs. Un départ face auquel le club hurlu n'était pas contraire, à la seule condition de trouver un remplaçant au Stoumontois pour ne pas prendre le risque de se retrouver uniquement avec Butez et le jeune Libertiaux comme derniers remparts.

Ce mercredi midi, Olivier Werner a quitté le vestiaire hurlu avec plusieurs sacs d'affaires, signe qu'un départ était proche et que le dossier de son transfert avait connu une évolution. Il devrait ainsi bien s'engager à Seraing pour les deux prochaines saisons.

Si l'opération peut donc finalement avoir lieu, c'est aussi parce que l'Excel, qui avait testé, sans succès, Nicaise Kudimbana, a déniché un nouveau portier. Il s'agit du Serbo-suisse Vaso Vasic. Âgé de 28 ans, ce gardien d1,86m a passé une partie de ses tests médicaux ce mercredi et en réalisera d'autres ce jeudi. Il arrive gratuitement en provenance du club d'Apollon Smyrnis, qui évolue en D1 grecque, et était notamment passé par les Gasshoppers de Zurich auparavant.

Mbombo à OHL, un back gauche en vue

Ce mouvement de gardiens n'est pas la seule actualité transferts au Canonnier, puisqu'on a appris ce mercredi soir que Yannis Mbombo était transféré à Louvain. Un départ logique pour l'attaquant n'était que le quatrième choix de Bernd Storck depuis le retour de Taiwo Awoniyi et la présence de Leye et Pierrot.

La piste de l'arrière gauche reste aussi ouverte au REM. Un élément libre de contrat est notamment pisté et pourrait donc être engagé après le 31 janvier.