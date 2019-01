TC Nivelles - Quinze mois d'emprisonnement ferme pour sanctionner une tentative de vol à Tubize

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Youssef F., un jeune homme sans domicile connu ni en Belgique ni à l'étranger et né en 1998, à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme. Il était poursuivi pour une tentative de vol commise le 12 août 2017 à Tubize, et pour un vol avec effraction à Rhode-Saint-Genèse. Ce prévenu était déjà connu des autorités françaises sous plusieurs alias.

Le 12 août 2017 à Tubize, un habitant a vu deux hommes qui tentaient de forcer une fenêtre de la maison de ses voisins. Il est intervenu et mis les suspects en fuite. Tout en appelant la police, ils les a poursuivis et a alors remarqué que le duo s'engouffrait dans une Renault immatriculée en France et dont une vitre était brisée. Ce véhicule a été retrouvé quelques jours plus tard, à l'occasion d'une intervention de la police pour un stationnement gênant.

A l'intérieur, les enquêteurs ont découvert une carte d'accès à une entreprise venant d'un vol avec effraction commis à Rhode-Saint-Genèse. Ils ont aussi relevé la présence de mégots de cigarette, que les experts de la police scientifique ont analysés. C'est ainsi que l'ADN de Youssef F. a été prélevé, et il est apparu que ce profil ADN figurait déjà dans des banques de données de la police française. Le tribunal a estimé que les préventions étaient établies à son encontre.

Pour fixer la hauteur de la peine infligée mercredi, le tribunal a pris en compte la gravit des faits, leur nombre, le trouble important qu'ils portent à la sécurité publique ainsi que les conséquences préjudiciables pour les victimes.