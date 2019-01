NLMK Clabecq - Représentants du personnel et direction de NLMK ont trouvé un premier accord mercredi

La direction de NLMK Clabecq et les syndicats ont trouvé un accord mercredi, au terme d'un long conseil d'entreprise extraordinaire organisé dans le cadre de la phase d'information de la loi Renault sur le licenciement collectif. Les parties se sont accordées sur la constitution de trois groupes de travail, condition préalable posée la semaine dernière par les syndicats avant d'entamer l'examen du plan industriel et financier de NLMK. Ce plan sera dès lors présenté par la direction jeudi après-midi lors d'un nouveau conseil d'entreprise, et sans doute répercuté auprès du personnel vendredi.

Les groupes de travail demandés par les syndicats seront donc mis en place: un se penchera sur les aspects techniques de l'organisation actuelle dans l'usine et un autre sur la sécurité. Tous deux seront constitués pour le 8 février. Le troisième groupe, qui exige la collaboration d'un bureau d'experts extérieur et indépendant pour valider le plan de NLMK, a fait l'objet de pas mal de discussion mais il sera lui aussi mis en place.

"Il a été convenu que tous les documents qui seront demandés par ce bureau seront fournis par NLMK, et qu'aucune entrave au travail de ces experts ne sera mise par l'entreprise", confirme le permanent CSC-Metea, Lahoucine Ourhibel.

Les syndicats fourniront des noms de bureau susceptibles de réaliser ce travail et l'entreprise le financera. Un accord écrit et signé par toutes les parties mercredi confirme la mise en place de ces groupes de travail.

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire est fixé ce 31 janvier après-midi, pour que soit présenté aux syndicats les détails du plan industriel et financier que la direction veut mettre en œuvre au plus vite. Ce plan annoncé à la mi-janvier prévoit que le site de Clabecq se concentre dans l'avenir sur la production de tôles à haute valeur ajoutée, et l'intention de la direction est de supprimer 290 emplois, c'est-à-dire 50% du personnel actuellement employé sur le site.