Pro League: Younes Delfi rejoint Charleroi

Younes Delfi a ouvert le mercato hivernal du Sporting de Charleroi. Le milieu de terrain de 18 ans a signé un contrat trois saisons avec les «Zèbres».

L’Iranien Younes Delfi a ouvert le mercato hivernal du Sporting de Charleroi. Le milieu de terrain de 18 ans a signé un contrat trois saisons (et deux années supplémentaires en option) avec les Zèbres, a annoncé Mehdi Bayat, administrateur délégué du club carolo, ce mercredi.

Younes Delfi, qui était aussi suivi par le PSV Eindhoven, vient du Esteghlal Khuzestan, lanterne rouge de la D1 iranienne. Il s’est déjà entraîné avec le noyau de Felice Mazzu mardi.

Younes Delfi est passé pro il y a deux ans et demi déjà et est considéré comme une pépite en Iran, lui qui avait brillé lors de la Coupe du Monde U17 en 2017. Il évolue en ce moment avec les U23, avec un certain Omid Noorafkan, qui avait débuté la saison à Charleroi avant d’être prêté à Esteghlal FC il y a quelques jours.

Tweets by MercatoBelge