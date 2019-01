Un comptable détourne 350 000 euros: les Guides et une maison de repos flouées

Le comptable de Forest a été condamné à une peine de 38 mois de prison avec sursis probatoire.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un comptable forestois à une peine de 38 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir détourné un montant total d’environ 350 000 euros au préjudice des Guides Catholiques de Belgique (GCB) et du groupe de maisons de repos Orpéa.

Le tribunal a estimé que les préventions de faux, usage de faux, détournements, escroqueries et abus de confiance étaient établies dans le chef du prévenu, un comptable d’une trentaine d’années, qui était en aveu.

L’homme, qui est aujourd’hui comptable dans une fiduciaire et qui est également chargé de cours à l’Ifapme, a été reconnu coupable d’avoir, entre 2013 et 2014, détourné une somme d’argent totale d’environ 120 000 euros au préjudice du groupe de maisons de repos Orpéa. Il s’agissait de montants qui devaient être reversés aux ayants droit de personnes âgées décédées au sein de seigneuries de ce groupe.

Il est également poursuivi pour avoir, entre 2012 et 2014, détourné une somme d’argent totale d’environ 230 000 euros au préjudice de l’ABSL Guides Catholiques de Belgique, via un procédé de fausses notes de frais et de notes de crédit «gonflées».