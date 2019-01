Craintes de pertes d’emploi à la Raffinerie Tirlemontoise

La Raffinerie Tirlemontoise emploie dans notre pays quelque 600 personnes et possède notamment deux sucreries, à Tirlemont et ici à Wanze. Google Maps

L’inquiétude gagne le personnel de la Raffinerie Tirlemontoise après l’annonce par la maison-mère allemande d’un plan de restructuration.

Les syndicats exigent la convocation d’un conseil d’entreprise extraordinaire à Tirlemont.

Südzucker a annoncé mardi vouloir réduire sa production de sucre de 700 000 tonnes par an et économiser 100 millions d’euros annuels, en raison de cours du sucre historiquement bas. Des fermetures d’usine en Allemagne et en Europe ne sont pas exclues.

«L’information a provoqué beaucoup d’inquiétudes à la raffinerie de Tirlemont», explique le délégué syndical Bert Verhoogen (ABVV). «Nos délégués sont bombardés de questions. Ils ont demandé à la direction de convoquer un conseil d’entreprise mais celle-ci ne veut pas le faire pour l’instant car il n’y a selon elle rien de concret à dire».

La Raffinerie Tirlemontoise emploie dans notre pays quelque 600 personnes et possède notamment deux sucreries, à Tirlemont et Wanze ainsi que plusieurs sites dont la Râperie de Longchamps.

Les quotas européens sur le sucre ont été supprimés le 1er octobre 2017.