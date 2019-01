Tournoi WTA de Saint-Pétersbourg: Maria Sharapova jette l’éponge

Maria Sharapova a décidé de renoncer au tournoi de Saint-Pétersbourg en raison de sa blessure à l’épaule droite avant le match du 2e tour devant opposer l’ex-N.1 mondiale à sa compatriote Daria Kasatkina.

La Russe Maria Sharapova a décidé de se retirer du tournoi de Saint-Pétersbourg en raison de sa blessure à l’épaule droite, ont annoncé ce mercredi les organisateurs russes, avant le match du 2e tour devant opposer l’ex-N.1 mondiale à sa compatriote Daria Kasatkina.

À 31 ans, Sharapova a du mal à retrouver sa forme d’antan depuis son retour à la compétition en 2017 après 15 mois de suspension pour dopage. Éliminée en 8es de finale de l’Open d’Australie, l’ex-N.1 mondiale avait réussi son entrée à St Pétersbourg lundi en battant l’Australienne Daria Gavrilova (6-4, 6-0).

«Je travaille dur depuis des mois pour me remettre (de mon épaule) mais sans succès jusqu’à présent», avait déclaré la quintuple lauréate en Grand Chelem, après son match contre Gavrilova. «Il reste encore beaucoup de travail», avait-elle assuré.

Le forfait de Sharapova permet à Kasatkina, de dix ans sa cadette, d’accéder aux quarts de finale, elle qui entrait dans le tournoi seulement au 2e tour en qualité de tête de série N.3.

Trois Belges sont encore en lice dans cette épreuve disputée sur surface dure et dotée de 823.000 dollars. Ysaline Bonaventure (WTA 148) et Alison Van Uytvanck (WTA 52) défieront respectivement la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8/N.2) et la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 10/N.4) au second tour du simple. Kirsten Flipkens (WTA 55), battue d’entrée en simple par Van Uytvanck, est toujours engagée en double avec cette dernière. Elles défieront en quarts de finale la Russe Veronika Kudermetova et la Biélorusse Vera Lapko.