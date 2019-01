Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mercredi

Logement: de nouveaux contrôles concernant la distribution de l'eau ? ; Une école desservie au niveau de la distribution des fruits et légumes ; Un Wavrien récolte le succès au Bocuse d'or ; Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 30 janvier.

1

Logement: vos eaux devront être certifiées

Les nouvelles constructions feront l’objet d’un contrôle de la distribution et de l’évacuation des eaux. Coût: une centaine d’euros.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

APE: «Une profonde incertitude»

Comme on a dit, la réforme des aides à la promotion de l’emploi (les APE) aura donc bien ses auditions, réclamées et obtenues par l’opposition PS-Écolo après quelques péripéties en commission de l’Économie et de l’Emploi au Parlement wallon. C’est ce jeudi.

En attendant, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE) vient de rendre plusieurs avis sur les avant-projets qui définissent la réforme portée par le ministre Pierre-Yves Jeholet.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

Il balance sur le sabordage des fruits à l’école

Furieux, Pascal Joannes, directeur d'une école dans la région de Musson, dénonce une gestion calamiteuse du programme de distribution de fruits et légumes.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Le Wavrien Curtis Mulpas a envoyé du très lourd au Bocuse d'or

Les dés sont jetés pour les douze premières équipes engagées dans la finale du Bocuse d’or. Elles ont eu cinq heures et demie ce mardi pour envoyer les deux plats imposés pour cette finale mondiale. Quelques pays ont vraiment «envoyé du lourd», notamment les États-Unis, vainqueur de l’édition 2017, le Danemark, la Norvège, le Brésil et aussi l’Italie, l’équipe au sein de laquelle le Wavrien Curtis Mulpas s’est démené comme un diable pour tenir à merveille son rôle de commis du chef Martino Ruggieri. Déjà sacré deux fois meilleur commis de ce concours, le Wavrien est sorti épuisé.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

Montevideo, la sagesse pop

Voilà six ans qu’on avait perdu de vue Montevideo. Les Bruxellois sont de retour avec un album très différent.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

Sport de haut niveau : l’heure de la signature a sonné

Soixante sportifs benéficient d’un contratà la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment ça marche?

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

Cette ville veut une charte «commune paysanne» pour ses nouveaux habitants

Si Soignies attire de nouveaux habitants, les autorités communales veulent préserver le caractère rural de la commune. Les nouveaux habitants seront invités à signer une «Charte Paysanne» et accepter le chant du coq.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

FOOTBALL | Ferreyra, le buteur tant attendu pour Anderlecht?

Priorité des Mauves l’été passé avant qu’il n’opte pour Benfica, Facundo Ferreyra (27 ans) posera-t-il finalement ses valises au parc Astrid six mois plus tard? La presse portugaise en est persuadée, annonçant l’arrivée de l’attaquant argentin à Anderlecht sous la forme d’un prêt de dix-huit mois avec option d’achat.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Le guide du routard de la ségrégation

Qui l’eût cru? Après des comédies transgressives et une période de vaches maigres, tant sur le plan artistique que commercial, que Peter Farrelly nous reviendrait pour toucher les plus prestigieuses compétitions? Personne ne s’y attendait et pourtant, le réalisateur a déjà remporté le prix du public à Toronto et trois golden globes avec ce film réalisé pour la première fois sans son frère. Seuls restent trois marqueurs essentiels du style Farrely: l’humour, l’intelligence et le road movie.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

À Arlon, les étudiants marcheront pour le climat

À Arlon, une manif pour le climat est en cours de préparation. Un collectif d’étudiants planche pour le 7 février.

+ À DÉCOUVRIR ICI