La Belgique avec Mertens, Van Uytvanck, Flipkens et Bonaventure contre la France

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 52), Kirsten Flipkens (WTA 55) et Ysaline Bonaventure (WTA 148) ont été sélectionnées mercredi par le capitaine Johan Van Herck pour le quart de finale de la Fed Cup de tennis contre la France, qui se déroulera les 9 et 10 février au Country Hall de Liège.

Pour son premier match en tant que capitaine de l’équipe de Fed Cup, Van Herck, également à la tête de l’équipe de Coupe Davis, a fait confiance aux joueuses qui ont disputé les deux dernières rencontres de Fed Cup, en 2018, contre la France au premier tour (défaite 3-2) et contre l’Italie en barrage pour le maintien dans le Groupe mondial (victoire 0-4). La Belgique avait alors été dirigée par Dominique Monami, évincée après le match en France, puis par l’intérimaire Ivo Van Aken.

«Avec Elise, Alison, Kirsten et Ysaline, nous pouvons former une très forte équipe pour ce quart de finale», a confié Van Herck. «Nous sommes convaincus qu’avec ces 4 filles, nous sommes bien armées et que nous aurons beaucoup d’options pour battre la France. Nous sommes super motivés pour nous montrer sous notre meilleur jour aux passionnés de tennis belges et nous les encourageons tous à rallier Liège pour nous pousser vers la victoire».

Julien Benneteau, nouveau capitaine de l’équipe de France, a lui retenu Caroline Garcia (WTA 19), Kristina Mladenovic (WTA 44), Alizé Cornet (WTA 50), Pauline Parmentier (WTA 53) et Fiona Ferro (WTA 103).