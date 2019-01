INFOGRAPHIE | 244 millions de passagers: une année record pour la SNCB

Un nombre record de 243,9 millions de voyageurs intérieurs a pris le train en 2018, soit 8,6 millions de voyageurs de plus qu’en 2017, ce qui représente une augmentation de 3,7%, annonce la SNCB.

La croissance concerne tous les produits et tous les segments de voyageurs.

«Le nombre d’abonnements domicile-travail a ainsi augmenté de 3% en 2018 contre 2% en 2017. Le nombre d’abonnements scolaires a quant à lui affiché une hausse de 2,5% en 2018 contre 1,4% en 2017», selon les chiffres publiés dans le communiqué.

Hausse des voyageurs de loisirs

Le train gagne également en popularité pour les déplacements de loisirs. «Cela résulte d’une stratégie commerciale de la SNCB qui vise à attirer davantage de voyageurs également durant les heures creuses. Nous avons lancé plusieurs billets très avantageux tels que le Mobility Pass à l’occasion du dimanche sans voiture ou le Happy Ticket durant la période des fêtes de fin d’année», indique l’entreprise ferroviaire.

« La SNCB qui vise à attirer davantage de voyageurs également durant les heures creuses »

Le billet week-end, le billet seniors et le Rail Pass ont été des produits très plébiscités en 2018, tout comme le Go Pass ou le Go Unlimited dédiés aux jeunes.

200 trains supplémentaires chaque jour

«Cette croissance constante du nombre de voyageurs en train démontre que ce moyen de transport est de plus en plus considéré comme une alternative confortable et durable à la voiture et face aux embouteillages de plus en plus fréquents sur les routes», constate la SNCB.

« Ce moyen de transport est de plus en plus considéré comme une alternative confortable et durable à la voiture et face aux embouteillages de plus en plus fréquents sur les routes »

Depuis décembre 2017, l’offre de trains s’est élargie de 5,1%, ce qui équivaut en moyenne à 200 trains supplémentaires par jour. «L’offre ferroviaire suburbaine s’est développée et l’offre du week-end est également différente, avec davantage de trains vers les villes commerçantes le samedi et la mise en service de trains supplémentaires pour les étudiants le dimanche», ponctue le communiqué.

Le nombre de voyageurs intérieurs poursuit sa croissance structurelle, avec une hausse de 3,7% en 2018 par rapport à 2017. SNCB