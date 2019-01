Des soupçons de faux envers l’ancien bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing

Jacques Dupire s’est-il rendu coupable de faux pour être élu?

Voici le communiqué que nous avons reçu ce matin de la part du Collège échevinal de Frasnes. Il met en cause Jacques Dupire; lors des dernières élections, il aurait fait usage de faux…

«Le collège communal a été informé du fait qu’il existait à l’encontre de M. Jacques Dupire des soupçons de faux concernant l’établissement de procurations utilisées lors des dernières élections communales.

À la suite d’une entrevue avec celui-ci, le collège n’a pas pu être totalement rassuré quant à ces faits, ce qui l’a conduit, dans le strict respect de la législation, à dénoncer les faits au procureur du roi. Celui-ci a considéré que le dossier devait être confié à juge d’instruction.

Sans aucunement remettre en cause la présomption d’innocence dont bénéficie l’intéressé, le conseil communal a décidé, ce jour, que la commune se devait de se constituer partie civile afin d’être tenue étroitement au courant des éléments à charge et à décharge qui figureraient dans le dossier et de pouvoir, le cas échéant, obtenir réparation du dommage qui lui aurait éventuellement été causé.»

Soucieuses du secret de l’instruction, les autorités communales ne s’exprimeront pas plus avant à propos de ce dossier»