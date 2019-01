Intempéries: pas de fortes perturbations sur le rail, des Eurostar annulés préventivement

La Neige qui est tombée dans la nuit de mardi à mercredi n’a pas perturbé le trafic ferroviaire en Belgique. Eurostar a quant à lui annuler quelques trains.

La neige qui est tombée sur la Belgique mercredi matin n’a pas provoqué d’importants problèmes sur le rail, indique le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman. «Deux pannes d’aiguillages ont été constatées entre 05h00 et 06h00 du matin à Courtrai et à Binche, mais elles ont été rapidement résolues. Les lignes sont donc restées en service.»

La compagnie Eurostar, qui assure la liaison à grande vitesse entre Bruxelles et Londres, a anticipé les intempéries et a décidé dès mardi d’annuler huit trains sur l’ensemble de son réseau ce mercredi. Jeudi, six voyages seront également annulés, dont les trains au départ de Bruxelles-Midi à 10h56 et 18h56.