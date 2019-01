Plusieurs bus déviés, d’autres sont restés au dépôt

Les conditions climatiques empêchent certaines lignes de bus de circuler dans l’arrondissement. Prenez vos dispositions.

Les TEC Liège-Verviers viennent d’annoncer les bus qui ne circulent pas ce mercredi matin en raison de la neige. Le point peu avant 13h.

Ligne 47: Jemeppe – Ivoz – Flémalle – Stockay: Suppression des dessertes «Cité Begon» et «Sur les Bois»: itinéraire modifié à partir de la rue des Awirs, via celle-ci sur toute sa longueur, les rues du Sart-Thiri, du Huit Mai, de l’Arbre à la Croix, Chaussée Verte, [Verlaine], les rues Albert 1er, du Château d’Eau, Yernawe, du Cimetière, bld des Combattants où demi-tour rue Fouarge ou au Château de Warfusée (selon les services)

Ligne 75: Saint-Lambert – Ans – Hognoul – Oreye: Suppression des dessertes Ikea, Villers-l’Evêque, Odeur, Kemexhe, Fize-le-Marsal: itinéraire via la N3

Ligne 83: Liège – Bierset – Hannut: Suppression de la desserte de Glain via l’itinéraire de la ligne 12 jusqu’à Ans, ensuite la rue Jean Jaurès jusqu’à Tête de Bœuf.

Ligne 84: Liège – Momalle – Waremme: Itinéraire modifié entre les arrêts «Ferme Chabot» et «Cabine Electrique» via la rue des Phosphatiers, N3 et la rue V. Bonnechère.

Ligne 85: Saint-Lambert – Bierset – Stockay – Amay – Huy: Suppression de la desserte de la rue Baillesse: itinéraire modifié dans les deux sens entre les arrêts «Saint-Georges, Église» et le bld des Combattants via les rues du Château d’Eau, Yernawe, F. Terwagne. Suppression de la desserte de Jehay: itinéraire via la N614. Suppression de la desserte de Vialmont. Suppression de la desserte de la Cité Rorive.

Ligne 86: Seraing – Verlaine: Ne circule pas.

Ligne 90: Saint-Lambert – Anthisnes – Ouffet – Warzée – Ocquier: Ne circule pas.

Ligne 93: Esneux – Tavier – Warzée: Ne circule pas.

Ligne 94: Saint-Lambert – Boncelles – Neuville – Tinlot – Warzée: Suppression des dessertes de Nandrin et du Centre Neurologique de Fraiture. Suppression de la desserte de Scry. Suppression de la desserte d’Outrelouxhe. Suppression de la desserte d’Ellemelle. Suppression des dessertes de Rotheux et Croix-André. Suppression de la desserte de Saint-Severin. Suppression de la desserte de Neuville-en-Condroz. Suppression des dessertes de l’ILC et l’Athénée (Ouffet).

Ligne 96: Terwagne – Clavier – Les Avins – Ocquier – Ouffet: Ne circule pas.

Ligne 97: Huy – Strée – Ouffet – Hamoir: Suppression de la desserte de la Plaine de la Sarte. Suppression des dessertes de Vierset-Barse et Surroyseux. Suppression des dessertes d’Outrelouxhe et de Villers-le-temple. Suppression des dessertes de Nandrin et du Centre Neurologique de Fraiture. Suppression de la desserte d’Ellemelle. Suppression de la desserte de Saint-Roch. Suppression des dessertes des Gottes, Outrelouxhe et Villers-le-Temple. Suppression des dessertes de Surroyseux, Ramelot et Abée. Suppression de la desserte de Scry. Itinéraire via les grands axes.

Ligne 98: Huy – La Sarte – Tihange: Ne circule pas.

Ligne 103: Huy Saint-Étienne-Au-Mont – Tihange Vieux Floricots: Desserte de la Cité Saint-Étienne au Mont limitée au parking de la clinique. Suppression de la desserte du Vieux Floricots. Suppression de la desserte de la rue des Crépalles.

Ligne 127: Huy – Hannut – Landen: Ne circule pas.

Ligne 144: Huy – Burdinne – Hannêche: Suppression de la desserte de Marneffe Haut.

Ligne 145: Huy – Waremme Via Villers-le-Bouillet et Celles: Suppression de la desserte de Wanzoul. Suppression de la desserte d’Aineffe: itinéraire modifié à partir de l’arrêt «Chapon-Seraing, rue Chenay» via les rues de Huy, de la Vallée et F. Delchambre. Itinéraire modifié entre les arrêts éLes Waleffes, Monument» et «Tourne Cimetière» via les rues des Bada, la chaussée Romaine et le chemin de remembrement.

Ligne 146: Huy – Antheit: Emprunte la rue de Leumont sur toute sa longueur/Suppression de la desserte de Champia.

Ligne 147: Waremme – Oreye: Suppression de la desserte des villages: itinéraire via les grands axes uniquement.

Lignes 150: Vieux Waleffe - Warnant - Chapon - Villers-le-Bouillet: Suppression de la desserte du Bas-Vinâve.

Ligne 185: Chapon-Seraing – Verlaine – Stockay – Awirs – Flône: Suppression de la desserte de la Cité Begon. Suppression de la desserte «Stockay Tincelle».

Ligne 247: Oreye – Otrange: Ne circule pas.

Ligne 285: Neuville – Hermalle-sous-Huy – Ombret – Flône – Stockay: Suppression des dessertes de Neuville, Rotheux, Saint-Séverin, Nandrin, Scry, Tinlot, Cité Begon et Stockay.