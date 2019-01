Offense à connotation sexuelle contre une serveuse: Iljo Keisse écope d’une amende de 70 euros

Le coureur cycliste belge Iljo Keisse, 36 ans, s’est vu infliger une amende de 3.000 pesos argentins (environ 70 euros) pour offense à connotation sexuelle contre une serveuse lors du Tour cycliste de San Juan, en Argentine. Il a par ailleurs été mis hors course par les organisateurs.

L’incident s’est produit vendredi dernier quand Iljo Keisse a simulé un geste à connotation sexuelle derrière une jeune serveuse lors d’une photo de groupe avec ses coéquipiers tous vêtus du maillot de leur équipe. La photo très explicite a été publié par la presse locale. La jeune femme a porté plainte devant la justice.

«Après avoir passé une commande, je leur ai demandé de prendre une photo avec eux et j’ai senti qu’on s’appuyait contre moi. J’ai cru que c’était par accident mais après j’ai réalisé que ce n’était pas ça», a déclaré aux journalistes la jeune femme après l’incident.

Un tribunal local a condamné le coureur à une peine d’amende pour «outrage à la morale publique». Le président du tribunal, Enrique Mattar, a dit à l’égard du coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step que «cette personne a reconnu avoir eu un comportement irrespectueux et a été sanctionnée».

En Argentine, une attitude comme celle de Iljo Keisse est considérée comme un abus sexuel. Le juge Mattar a admis que l’amende était «faible» mais a déclaré qu’elle respectait la loi.

Les excuses du coureur belge

Sur les réseaux sociaux, Iljo Keisse a présenté ses excuses en anglais et en espagnol.

«Je présente mes excuses à tous pour le geste que j'ai fait durant la photo prise cette semaine, écrit le cycliste belge. Je ne voulais offenser personne et je regrette profondément ce que j'ai fait. Je suis conscient d'avoir commis une erreur mais je ne suis pas une personne irrespectueuse. Je suis réellement désolé.»

