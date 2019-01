Les deux enfants ensevelis à Buissenal sont saufs et la neige n’y est pour rien

Ce mercredi, vers 6 h, les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde avaient reçu un appel pour une grange qui se serait effondrée sur une chambre où dormaient des enfants à la rue du Moulin, à Buissenal. Sur place, la réalité était très différente…

Contrairement aux premières informations diffusées par l’agence Belga, la neige n’est en rien responsable de l’effondrement survenu ce mercredi matin dans une ferme de la rue du Moulin, à Buissenal. En réalité, la grange ne s’était pas non plus effondrée sur le corps de logis, et plus précisément sur la chambre où dormaient deux enfants.

Comme nous l’ont expliqué les services d’intervention ce mercredi c’est en réalité un plancher, manifestement surchargé, qui s’est détaché du premier étage et qui est retombé dans la chambre située en dessous où dormaient les enfants. Ces derniers n’ont pas été blessés et étaient déjà sortis de la pièce lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux. Ces derniers ont dépêché sur place une autopompe et une auto-échelle.