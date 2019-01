Météo - L'IRM attend jusqu'à plus de 15 cm de neige accumulée

(Belga) Des chutes de neige par périodes devraient causer mercredi une accumulation au sol de 5 à 15 cm, localement parfois même plus, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les températures maximales seront comprises entre -2 degrés, au sud du sillon Sambre et Meuse, et 4 degrés à la mer.

Le vent sera faible à modéré, de nord-ouest puis d'ouest. Durant la soirée, de faibles chutes de neige sont encore possibles sur le nord-est du pays. Des plaques de glace ou de neige durcie sont à craindre. Durant la nuit, l'IRM prévoit des gelées généralisées. Le mercure plongera jusqu'à -6 degrés en Hautes Fagnes, -2 degrés dans le centre et à la côte. (Belga)