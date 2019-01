Croky Cup - Nikola Storm le double passeur: "Ostende ou La Gantoise? Peu importe..."

(Belga) 1-3 après prolongations contre le Standard en 1967, 1-0 contre le FC Liégeois en 1987, 1-3 contre le FC Brugeois en 1991, 8-9 contre l'Antwerp aux tirs au but en 1992, et 0-2 contre Genk en 2009, le FC Malinois va tenter de remporter sa deuxième Coupe de Belgique en six finales, le mercredi 1er mai au Stade Roi Baudouin. Mais contre qui? Ostende, ou La Gantoise, qui se rencontrent mercredi soir à la Versluys Arena (2-2 à l'aller)?

"Peu importe, on s'en fout", répond Nikola Storm, le grand artisan de cette qualification malinoise mardi soir à l'Union Saint-Gilloise, où il a amené les deux buts de son équipe, victorieuse 1-2 (0-0 à l'aller). "L'important sera de profiter au maximum de ce grand événement, et surtout de gagner..." L'ex-Carolo Clément Tainmont, auquel Storm a précisément offert le deuxième but sur un plateau, était plus loquace. On résume: "Quelle saison! On vole décidément de victoire en victoire. En Coupe comme en championnat. C'est fabuleux. Celle-ci a été difficile, mais on s'y attendait et surtout, elle est de la plus haute importance. On ne se qualifie pas chaque saison pour une finale dans la carrière d'un joueur. Marquer m'a aussi personnellement procuré un immense bonheur, dans la mesure où je ne joue quand même pas beaucoup. Mais je suis toujours resté positif. Pour le groupe. Et m'en voilà récompensé de la plus belle façon", conclut-il. (Belga)