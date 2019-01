Croky Cup - Vainqueur à l'Union Saint-Gilloise 1-2, le FC Malines se qualifie pour la finale

(Belga) Après avoir été tenu en échec 0-0 au terme de la demi-finale aller, Malines s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique de football. Il est venu s'imposer 1-2 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, lors du match retour disputé mardi soir au stade Marien de Forest.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Igor De Camargo (30e, 0-1), Clément Tainmont (64e, 0-2) et Laurent Lemoine (csc 90+3, 1-2). En finale, les Malinois affronteront le vainqueur du match entre Ostende et La Gantoise, prévu mercredi soir et dont le match aller s'était soldé sur le score de deux buts partout. Le FC Malines, lauréat en 1987, est la première équipe de l'échelon inférieur à atteindre la finale de la Coupe de Belgique depuis Lommel en 2001. La finale aura lieu le 1er mai 2019 au stade Roi Baudouin de Bruxelles. (Belga)