Coupe d’Italie: Mertens et Naples impuissants face à l’AC Milan (2-0), qualifié pour les demi-finales

Naples n’a rien pu faire face à l’AC Milan lors du premier quart de finale de la Coupe d’Italie, disputé à San Siro mardi soir.

Les Milanais se sont imposés sans trembler sur le score de deux buts à zéro et sont qualifiés pour la demi-finale de la compétition. Notre compatriote, Dries Mertens, est monté au jeu à la 58e sans parvenir à faire pencher la rencontre en faveur du club napolitain.

En raison d’une première période mal négociée, Naples a couru après le score durant plus d’une heure de jeu. En effet, l’AC Milan a rapidement pris les devants via son nouvel attaquant polonais de 23 ans Krzysztof Piatek (11e, 1-0). Un score aggravé par le même homme moins de vingt minutes plus tard (27e, 0-2). Mené de deux buts au repos, l’entraîneur napolitain, Carlo Ancelotti, a ensuite fait monter au jeu Dries Mertens (58e), mais le Diable Rouge n’est pas parvenu à renverser le cours du jeu.

Grâce à ce succès, l’AC Milan se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. Les hommes de Gattuso affronteront le vainqueur du match entre la Lazio de Rome et l’Inter Milan, qui sera disputé jeudi.