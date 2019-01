L’entraîneur de l’Excelsior Virton, David Gevaert, désirait un attaquant de pointe. C’est pourtant un médian offensif qui s’est lié ce mardi soir avec le club gaumais.

Julien Vercauteren, 26 ans, a en effet signé pour un an et demi en Gaume. Révélé au Lierse avant de passer à Nice, Westerlo, Split et récemment l’Union Saint-Gilloise, ce joueur a disputé 26 rencontres parmi l’élite belge, 32 autres matches en D1 en D1B et une dizaine en Ligue 1 sous les couleurs niçoises.