TC Nivelles - Dix-huit mois de prison avec sursis pour des ventes de cocaïne à Braine-l'Alleud

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Francky T., un habitant de Braine-le-Château né en 1977, à dix-huit mois de prison et à une amende de 8.000 euros. Un sursis de cinq ans lui est octroyé pour la partie de la peine d'emprisonnement qui excède six mois, ainsi que pour la moitié de l'amende. Le tribunal correctionnel a également ordonné à charge du prévenu une confiscation de 9.342 euros. L'intéressé était poursuivi pour avoir vendu de la cocaïne pendant plus d'un an, en 2017 et 2018, à Braine-l'Alleud et à Waterloo.

Ce sont des informations parvenues à la police qui ont attiré l'attention des enquêteurs, en janvier 2018, sur les activités du prévenu. Il était au chômage à l'époque, et travaillait également au noir pour arrondir ses fins de mois. Mais il est apparu rapidement, avec d'abord via des repérages téléphoniques et ensuite avec le contenu d'écoutes autorisées par un juge d'instruction, qu'il vendait également de la cocaïne. Une perquisition menée au domicile du suspect a confirmé les informations dont disposaient les enquêteurs.

L'homme s'est défendu dans un premier temps en parlant de consommation personnelle. Lorsqu'il a appris que les policiers disposaient d'écoutes téléphoniques, il a admis jouer les intermédiaires mais occasionnellement, et juste pour "rendre service" à des consommateurs qu'il connaissait.

"Nous avons devant nous non pas un dealer, mais un homme serviable. C'est ce que nous dit le prévenu, et il est seul à le croire! Je suis très interpellée par cette minimisation", avait fait remarquer la substitut à l'audience.

La peine infligée mardi au prévenu est conforme aux réquisitions, alors que la défense espérait une peine de travail.