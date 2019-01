Règlement collectif de dettes révoqué pour l'ex-femme d'affaires Véronique Van Acker

Saisi par plusieurs dizaines de créanciers, le tribunal du travail du Brabant wallon a décidé de révoquer l'admissibilité de la demande de réglement collectif de dettes introduite l'an dernier par Véronique Van Acker. L'ancienne femme d'affaires, fondatrice des sociétés du groupe Capitalium et qui a écopé de 4 ans de prison avec un sursis partiel pour escroquerie en avril 2018 devant le tribunal correctionnel, avait obtenu ce règlement collectif de dettes avant d'être condamnée au pénal. Elle s'était à l'époque gardée de révéler l'ampleur des difficultés financières qui s'annonçaient pour elle.

Dans son jugement, le tribunal du travail évoque, à l'appui de sa décision de révocation, une demande de règlement collectif de dettes sur base de documents inexacts, d'organisation d'insolvabilité et de fausses déclarations. Le tribunal estime que Véronique Van Acker n'avait pas de véritable intention de rembourser ses créanciers, et qu'elle n'a utilisé cette procédure de règlement collectif de dettes que pour se mettre à l'abri des créances institutionnelles et privées. D'où la révocation prononcée, laquelle met aussi fin à la mission du médiateur qui avait été désigné en 2018.

Véronique Van Acker, durant plusieurs années, avait empoché l'argent des placements que lui confiaient des investisseurs à qui elle promettait des rendements très intéressants via ses sociétés Capitalium. Mais en réalité, cet argent n'était pas investi et plus de 7 millions d'euros ont ainsi disparu. Ce sont ces escroqueries qui ont valu à l'ex-femme d'affaires, en avril 2018, d'être condamnée à 4 ans de prison avec un sursis pour la moitié. Le tribunal correctionnel avait aussi ordonné une confiscation de 500.000 euros à sa charge.