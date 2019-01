VIDÉO | Accident de Courrière: les images de vidéo surveillance font froid dans le dos

L’accident spectaculaire qui a eu lieu ce lundi début d’après-midi a Courrière n’a heureusement fait aucune victime. Et lorsque l’on voit le crash sur les images de vidéo surveillance, on peut se dire que cela relève du miracle.

Nous vous avons déjà relaté cet accident incroyable qui s’est déroulé hier à Courrière. Il n’y a heureusement aucune victime à déplorer et c’est un miracle. Mais par contre, pour les voitures impliquées, c’est le sinistre total. Outre la Ford Fiesta de l’auteur de ce strike spectaculaire, il y a aussi les 3 BMW du patron du garage et de ses deux fils, ainsi que la Polo de la belle-fille. Même le toit de la maison a été touché.

Ce matin, une fois l’adrénaline retombée, la famille Labye fait le compte des dégâts et se repasse en boucle les images de la vidéo surveillance. On y voit la voiture d’un client, heureusement épargnée, mais surtout la Fiesta du jeune automobiliste en perdition véritablement voler en l’air et exploser les 3 Béhèmes et la Polo. Un début d’incendie a été rapidement éteint par un des fils Labye. Un miracle…

Découvrez ces images spectaculaires dans notre vidéo ci-dessus.

Lire aussi :Indemne après un terrible crash: «Il a eu une chance de pendu»

Accident de Courrière: 3 BMW, une Polo et une Fiesta détruites. Et même le toit de la maison a été touché. © ÉdA – Jacques Duchateau

La BMW d’un des fils Labye. © ÉdA – Jacques Duchateau