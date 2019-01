Mons: un avant-projet d’éoliennes entre Harmignies et Saint-Symphorien

La société EDF Luminus annonce la tenue d’une réunion d’information préalable.

Le producteur d’énergie EDF-Luminus prévoit d’introduire un permis pour implanter un parc constitué de quatre éoliennes, d’une cabine de tête et de chemins d’accès, d’aires de montage et la pose de câbles électriques. L’endroit d’implantation visé est le lieu-dit Les Montagnes entre la Chaussée de Beaumont (N40) et la Chaussée du Roi Baudouin (N90).

Dans le cadre de la procédure prévue pour introduire une telle demande de permis, EDF-Luminus avertit la population via un avis de la tenue prochaine d’une réunion d’information préalable.

Celle-ci aura lieu le 14 février prochain à partir de 19h30, à la salle Calva d’Harmignies, Rue Vieille Église 3, 7022 Harmignies. La réunion doit permettre au demandeur de présenter son projet et au public de s’informer et d’émettre des observations et suggestions par rapport à ce projet.

Suite à cette réunion, chacun sera invité à adresser ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude d’incidences par écrit au Collège Communal de Mons (Hôtel de ville, Grand-Place22 à 7000 Mons), avec une copie à EDF Luminus (rue du Pont du Val 1 à 4100 Seraing), et ce jusqu’au 1er mars 2019.