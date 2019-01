Le débrief du jour : Accident mortel à Herve - Le roi salue la mobilisation des jeunes - La France attend la tempête

Un dramatique accident à Herve, le roi qui salue la mobilisation citoyenne et une tempête qui approche des côtes françaises: voici le condensé de l'actualité de ce mardi.

1

Un camion percute mortellement une voiture à Herve

Un accident impliquant un camion et une voiture s’est produit peu après midi sur la N3 à Herve. La voiture a été projetée contre un poteau d’éclairage et le camion a terminé sa course une trentaine de mètres plus loin. Une dame est décédée.

2

Climat: le roi salue la mobilisation des jeunes

À l’heure où le modèle démocratique européen est régulièrement attaqué, la mobilisation citoyenne doit constituer un moyen d’encouragement du pouvoir politique et des autorités publiques, a estimé le roi dans un discours aux autorités du pays.

3

Le CETA compatible avec le droit européen

L’avocat général à la Cour de Justice de l’Union européenne estime que l’accord du CETA, le traité de libre-échange entre l’UE et le Canada, ne porte pas atteinte à l’autonomie du droit de l’UE.

4

La tempête approche des côtes françaises

Près de la moitié de la France se prépare mardi à l’arrivée de Gabriel, «forte» tempête hivernale qui va provoquer des vents violents sur le littoral atlantique et des chutes de neige importantes sur le nord du pays.

5

5 à 10 cm de neige attendus ce soir

L’Institut Royal Météorologique lance un avertissement jaune sur l’ensemble du territoire belge. Celui-ci entrera en vigueur à 22 h 00. Cinq à dix centimètres de neige sont attendus, voire un peu plus localement.

