France Télévisions: Nelson Monfort, Patrick Montel et Thierry Adam sur la sellette?

Plusieurs cadres de la rédaction sportive de France Télévisions seraient sur la sellette, selon des sources internes.

Et si Nelson Monfort (65 ans), Patrick Montel (65 ans) et Thierry Adam (57 ans) suivaient le même chemin que Julien Lepers? C’est en tout cas la rumeur qui circule de plus en plus dans le paysage audiovisuel français.

Selon plusieurs sources, la direction de France Télévisions, qui a débuté une phase de restructuration importante, chercherait en tout cas à se séparer de salariés vieillissants, dont ces trois journalistes de la rédaction sportive.

Si Thierry Adam, écarté du Tour de France depuis 2017, se montre assez lucide quant à sa situation - «Voilà deux ans que je suis au placard. Je suis comme un joueur de foot qui s’entraîne toute la semaine mais qui ne joue pas le week-end.» - Patrick Montel ne se voit pas quitter ses fonctions. «Je serai surpris d’être volontaire», a ainsi déclaré la voix de l’athlétisme au «Parisien».

«Ils veulent notre peau, estime d’ailleurs un des journalistes visés par cette restructuration. C’est violent. Après tant d’années de service, on est à peine considéré.»

D’après «le Parisien» toujours, Pascal Golomer, le directeur de la rédaction des sports de France Télévisions, a toutefois assuré qu’il ne s’agira «que de départs volontaires». Pas question de licenciements secs ou même de «liste noire», donc.

Pour Nelson Monfort et Patrick Montel, les deux journalistes les plus âgés, il faudrait attendre 2023 pour partir à la retraite.