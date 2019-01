La perte de poids de Laurence Boccolini utilisée pour vanter un «régime miracle»

L’image de Laurence Boccolini a été utilisée dans des publicités vantant un régime miracle. La principale intéressée a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux.

La perte de poids de Laurence Boccolini n’est pas passée inaperçue. Et certains ont pensé en tirer parti. L’image de l’animatrice de TF1 apparaît effectivement à son insu dans des publicités vantant l’efficacité de «régimes miracles».

Une arnaque qui ne plaît pas à la femme de 55 ans. Elle s’est insurgée sur les réseaux sociaux contre ces «régimes» onéreux aux résultats douteux: «Que ces enfoirés utilisent ma tête et mon corps pour arnaquer de pauvres victimes, NON, écrit-elle. Leurs comptes sont débités de 200 euros pour des gélules miracles! Mais en matière de santé, il n’y a AUCUN miracle. Surtout sur Internet, et surtout avec des gélules vous promettant de perdre 30 kg en huit semaines!»

L’animatrice, habituée à subir des remarques désobligeantes sur son corps, appelle les internautes à la vigilance: «Un rendez-vous chez un médecin coûte moins cher que cette saleté, et vous risquez moins qu’en avalant ces trucs dont vous ne savez rien», déclare-t-elle.