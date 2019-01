Meurtre de la pédicure Chantal Humblet à Hannut: Stéphane Médot et Sabrina Joannes avaient été rapidement identifiés

Stéphane Médot (40 ans) et Sabrina Joannes (42 ans) sont accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Chantal Humblet (53 ans) à Lens-Saint-Rémy le 31 mai 2016. Chantal Humblet, une pédicure, avait été étouffée et étranglée. Heymans

Les juges d’instruction ont confirmé ce mardi devant la cour d’assises de Liège que Stéphane Médot et Sabrina Joannes avaient été rapidement identifiés comme suspects au lendemain des faits qui ont causé la mort de Chantal Humblet. Les deux accusés avaient été repérés parmi les clients de la pédicure agressée à son domicile.

Stéphane Médot (40 ans) et Sabrina Joannes (42 ans) sont accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Chantal Humblet (53 ans) à Lens-Saint-Rémy le 31 mai 2016. Chantal Humblet, une pédicure, avait été étouffée et étranglée.

Les premiers éléments de l’autopsie avaient directement révélé que Chantal Humblet était décédée d’une asphyxie. Selon les juges d’instruction Thomas Dessoy et Pierre Snyers, les enquêteurs se sont orientés directement vers la bonne piste en consultant le carnet de patientèle de la victime. Ce carnet de rendez-vous a démontré que Chantal Humblet devait recevoir un nouveau patient le soir du 31 mai 2016.

Ce patient, qui se disait d’origine italienne et marchand de vins, avait été présenté par une autre patiente. Chantal Humblet, qui avait déjà été victime d’une agression et s’imposait des règles de sécurité, avait dérogé à ses habitudes après avoir été mise en confiance par sa cliente, Sabrina Joannes.

L’exploitation des images a permis de les identifier

Les images d’une caméra de surveillance installée dans une entreprise de livraison de mazout avaient permis de confondre les deux accusés. L’exploitation des images, terminée le 10 juin, a permis d’identifier Stéphane Médot et Sabrina Joannes. La voiture immatriculée au nom de Sabrina Joannes avait déposé un individu en costume au physique particulier. Cet homme avait été identifié par les services de police car il était très connu pour avoir endossé de lourdes condamnations.

La zone de police était informée de la présence de Stéphane Médot sur son territoire en raison de ses antécédents pour vols avec violences et prises d’otages. Sabrina Joannes était pour sa part connue pour avoir travaillé dans le milieu carcéral et avoir fait l’objet de deux plaintes pour harcèlement et extorsion. Le lien entre Chantal Humblet, Sabrina Joannes et Stéphane Médot a pu être réalisé par les enquêteurs. Stéphane Médot et Sabrina Joannes ont alors été interceptés et inculpés de vol avec circonstance aggravante de meurtre après avoir admis leur participation.

Dans sa version des faits présentée lors de la reconstitution des faits, Stéphane Médot a affirmé être rentré seul dans l’habitation de Chantal Humblet. Il s’était équipé d’un foulard, de «tape» collé à l’intérieur de sa veste pour préparer un bâillon, de Colsons préparés en menottes, d’un couteau et d’un revolver 6.35. Médot avait exposé avoir été accueilli par la pédicure et parlé avec elle. À trois reprises, il a demandé pour se rendre aux toilettes. La troisième fois, il s’est rendu dans le cabinet pour dérober les clés du véhicule convoité.

Médot avait expliqué s’être fait surprendre quand il effectuait des fouilles. Chantal Humblet s’était munie d’une bombe lacrymogène. Une bagarre a éclaté et Chantal Humblet a mordu Stéphane Médot à sang coulant. Médot a répliqué et a transporté la victime dans sa chambre en lui entravant les membres. Il est ensuite parti à la recherche d’un butin dans la maison.

Lorsqu’il est revenu dans la chambre, Chantal Humblet s’était redressée et vociférait. Médot s’est énervé et l’a projetée sur le lit. Il a ensuite pris un essuie pour la bâillonner. La victime suffoquait. Stéphane Médot a alors pris un mouchoir et une cordelette pour s’en servir comme d’un mors. La victime s’est couchée et a résisté. C’est lorsqu’elle ne bougeait plus que Stéphane Médot a constaté qu’elle était morte.