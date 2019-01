Les fleurs du souvenir volées sur le mémorial Robert Mercer, à Kain

En remplaçant la potée dérobée, c’est aussi et surtout un symbole qu’entend préserver Jacques de Ceuninck. EdA - 40955164877

Qui a eu le culot de dérober les fleurs posées sur le mémorial Bob Mercer à Kain? La potée a déjà été remplacée afin de perpétuer la mémoire de ce jeune pilote américain qui, en donnant sa vie, a évité une véritable hécatombe dans le village.

En 1945, le 28 janvier, restant volontairement aux commandes de son B-17G en feu, le pilote Bob Mercer, chef d’équipage, se sacrifie; l’autre tué est Charles Taylor, le second pilote; son parachute ne s’ouvre qu’imparfaitement suite à des dégâts dus à des éclats de la DCA allemande. Les autres aviateurs sont sains et saufs, hormis quelques égratignures en se posant principalement sur les toits enneigés de Tournai. Le bombardier en feu évite dans les dernières secondes les maisons du haut de la rue Pierre, l’église de La Tombe, la petite école et les quelques maisons de la rue de l’Église. Il s’écrase dans des espaces cultivés, actuellement bâtis…

En 2008, à l’initiative de Jacques de Ceuninck, historien local, un mémorial rappelant cet acte héroïque a été dressé à l’ombre du clocher du village. Deux ans plus tard, lors de l’inauguration de ce dernier en mai, naissait ce qui allait devenir une tradition: une potée de fleurs artificielles était déposée au pied du monument par Lucas, le petit-fils de Jacques de Ceuninck. Un geste qu’il pose aujourd’hui encore et qui se veut le symbole de la propagation de la mémoire de l’acte, désintéressé, posé par le jeune pilote américain qui, en donnant sa vie, a permis d’éviter une véritable hécatombe dans le village.

Récemment, alors qu’il jetait un œil sur le monument comme il le fait régulièrement, Jacques devait constater que la potée - pourtant sans valeur marchande - avait été dérobée.

«C’est probablement un geste idiot commis par un inconscient, estime-t-il, d’autant que l’auteur ne se rend sans doute pas compte de la portée d’un tel vol quand il touche à un symbole…»

Estimant que le monument ne pouvait rester nu pour la date anniversaire du décès de Bob Mercer, le 28 janvier prochain, Jacques y est allé de ses propres deniers pour racheter une potée semblable à celle qui a été dérobée. Il l’a replacée sur le monument dédié à la mémoire de ce jeune pilote qui s’est sacrifié pour sauver ses compagnons de vol, mais aussi, de nombreux villageois qui n’auraient pu échapper au crash s’il n’était resté aux commandes jusqu’à la fin.