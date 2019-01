Des pouëts, du blues belge, des femmes savantes et autres jeux sans conséquence… La culture sera dans tous ses états

Aurélie Dorzée et Bernard Massuir vont faire vibrer l’église de Grand-Marchin avec «S (tr)ing». Jean-Luc Goffinet

Envie de vous «culturer»? Théâtre, concerts… découvrez ici nos cinq bons plans culturels de la semaine à Huy-Waremme.

Engis: belgian blues

Vendredi à 20 h 30:

Le groupe The Blues Bones est un panel de musiciens belges expérimentés provenant d’autres blues bands. Dès sa première année, le groupe participe au Belgian Blues Challenge et y est récompensé par le prix du public. Dans quelques jours, celui-ci sera sur le plancher du centre culturel d’Engis.

085/82 47 60, www.ccengis.be

Huy: femmes savantes

Vendredi à 20 h 30:

«Les femmes savantes» (Molière) au centre culturel de Huy. Deux amants veulent se marier, mais tous ne sont pas favorables à cette union. La mère de la fille veut lui faire épouser Trissotin, plus intéressé par l’argent que par l’érudition. La famille se retrouve divisée en deux clans.

085/21 12 06, www.acte2.be

Amay: jeu dangereux

Vendredi à 20 h:

«Un petit jeu sans conséquence» sera à voir aux Variétés d’Amay. Claire et Bruno forment un couple modèle. Lors d’une réunion entre amis, ils vont feindre la séparation. Jeu dangereux quand un rival guette la jolie Claire et que le cœur de la «meilleure amie» balance pour Bruno.

085/31 24 46, www.ccamay.be

Des pouëts à Marchin

Samedi à 20 h 30:

Le duo des musiciens Bernard Massuir et Aurélie Dorzée vont faire vibrer l’église de Grand-Marchin avec «S (tr)ing». Ces deux artistes hors cadre proposent un spectacle musical tout en onomatopées et envolées lyriques. Un womanmanshow pour 2 voix, 24 cordes et des pouëts!

085/41 35 38, www.centreculturelmarchin.be

Huy: songs of sanctuary

Dimanche à 15 h:

Le Conservatoire de Huy organisera un concert dédié à ses musiciens. Ceux-ci interpréteront des œuvres du répertoire de Karl Jenkins, compositeur gallois célèbre pour l’album «Adiemus, Songs of Sanctuary», et puiseront généreusement dans le répertoire de ce compositeur né au Royaume-Uni.

085/21 12 06, www.acte2.be