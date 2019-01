Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

A, Quelle vie après le radicalisme? ; héritage: vers un «saut de génération»... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 29 janvier.

Meurtre de la pédicure à Hannut: il voulait retourner brûler la maison

Stéphane Médot conteste avoir voulu tuer Chantal Humblet, à Lens-Saint-Remy (Hannut) le 31 mai 2016. «Je voulais juste voler la voiture.»

Commencé vers 11 h, suspendu pendant une bonne heure à midi, son interrogatoire, hier devant la cour d’assises de Liège, s’est poursuivi au-delà de 16 h.

Indemne après un terrible crash: «Il a eu une chance de pendu»

«Quand tu vois la trajectoire de la voiture et les dégâts, tu te demandes comment le gars s’en est sorti sans rien. Il a eu une chance de pendu, il peut bien aller brûler un cierge…» Entre soulagement et incrédulité, le personnel de la station-service Total de Courrière commentait sans fin le spectaculaire tableau engendré par le crash survenu sous ses yeux, ce lundi en début d’après-midi.

Cette station-service est située le long de la N4, dans le sens Namur-Marche. Elle se trouve dans une courbe, en fin de descente, dans un secteur où la vitesse autorisée est de 120 km/h.

Vers 13 h 15 est arrivée une Ford Fiesta conduite par un jeune homme de 19 ans originaire de la région namuroise. Le conducteur n’a pas pu négocier le virage – il évoquera un problème de direction ne répondant plus – et a foncé droit vers la station Total.

Couvin-Viroinval: l'achat de véhicules Tiguan pour la police fait rugir l’opposition

L’acquisition de véhicules 4X4 Tiguan avait alimenté les débats du dernier conseil de police de la zone des 3 Vallées, pour clôturer la dernière législature. Après un refus de l’achat par une majorité des conseillers, les élus avaient finalement décidé de reporter le débat, histoire de mieux se renseigner sur les caractéristiques des voitures. Socialistes et Réformateurs couvinois estimaient en effet l’achat dispendieux et superfétatoire, les questions techniques intervenant en outre. La chef de zone avait expliqué qu’il s’agissait de l’unique SUV proposé par le marché fédéral, qui offre des prix de gros pour l’ensemble des zones de police du pays.

Le sujet est donc revenu sur la table des conseillers..

Crisnée va produire l’électricité des Crisnéens qui paieront moins cher

La commune de Crisnée, en province de Liège, s’associe à l’ULiège pour produire sa propre électricité en circuit court. Citoyens et entreprises la paieront dès lors 30% moins cher.

Mons: donner pour ne plus jeter avec les boîtes à dons

Vêtements, produits de beauté, fournitures scolaires… s’empilent désormais à la maison de quartier de la gare, à Mons. Et dire que tout a commencé avec un vieux frigo.

Foot: il leur reste trois jours pour finaliser leurs noyaux

Le mercato hivernal de Pro League prendra fin ce jeudi soir. Tour d’horizon des derniers besoins de nos clubs pour finir la saison.

Wanze devant le Conseil d’État contre la Région wallonne

Hier soir, le collège communal wanzois a proposé aux conseillers communaux d’introduire, en urgence, un recours auprès du Conseil d’État.

La raison? La compensation, dans le cadre du Plan Marshall, rabotée de près de 300 000€.

Explications..

Quelle vie après le radicalisme?

Quel regard portent ces activistes d’extrême droite radicale sur leur passé de haine et de violence?

Un documentaire (52 minutes) - «Exit. La vie après la haine» - se penche sur la vie après la radicalisation violente, après les extrémismes.

Héritage: vers un «saut de génération»

Puisqu’on vit de plus en plus vieux, on hérite aussi de plus en plus tard. Plutôt à 50 ans qu’à 30 ans, alors que c’est à ce moment-là qu’on trace sa route.

On pourrait couper court, alléger les charges et permettre aux jeunes d’hériter plus facilement en adaptant la fiscalité wallonne, via un «saut de génération».

C’est ce que propose la députée wallonne Joëlle Kapompole (PS). Et la majorité semble prête à la suivre. C’est suffisamment rare pour le signaler.

Foot | Le jeune Anderlechtois Yari Verschaeren: un élève modèle, pas une vedette

Pépite de Neerpede, Yari Verschaeren (17 ans) marche sur les traces de ses aînés. Sans s’enflammer.

Il n’avait que 9 ans lorsqu’Anderlecht alla le chercher à Beveren. Pour convaincre ses parents d’accepter le transfert, les responsables de Neerpede ont fait deux concessions au grand espoir originaire de Kruibeke.

