Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 30 janvier

Peter Farrelly, Joachim Lafosse et Philippe de Chauveron sont au menu de ce mercredi. -

Un videur, le Kirghizistan, la Côte d’Azur, une jolie dragonne et quelques bonnes vannes racistes de Christian Clavier (mais qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu pour encore mériter ça?): il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 30 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les lire. Juste de les croire.

Green Book

Drame de Peter Farrelly. Avec Viggo Mortensen et Mahershala. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Le périple d’un pianiste noir et de son chauffeur blanc dans le Sud ségrégationniste.

Ce qu’on en pense

Sous ses allures banales de film exemplaire sur la réconciliation, Green Book se révèle au contraire superbement drôle, doux et touchant.

La critique complète

Continuer

Drame de Joachim Lafosse. Avec Virginie Efira et Kacey Mottet Klein. Durée: 1 h 24.

Ce que ça raconte

Une mère part au Kirghizistan régler les problèmes relationnels qu’elle rencontre avec son fils, avec deux chevaux pour seule compagnie.

Ce qu’on en pense

Une randonnée en mode roi du silence. C’est parfois un peu longuet, mais récupéré par les paysages et la réflexion sur les rapports mère-fils en filigrane.

La critique complète

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu?

Comédie de Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Chantal Lauby et Ary Abittan. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Quand leurs filles et leurs gendres décident de partir vivre à l’étranger, les parents Verneuil sont prêts à tout pour les faire changer d’avis.

Ce qu’on en pense

Cette suite n’est qu’un recyclage de blagues racistes et haineuses avec un humour honteux. Bref, un parfait prolongement du premier film. Bête et méchant.

La critique complète

Dragons 3

Film d’animation de Dean DeBlois. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Les dresseurs de dragons doivent quitter leur village avec leur ménagerie, devenue la cible d’un terrible chasseur.

Ce qu’on en pense

Le troisième épisode clôture de jolie façon les aventures de Krokmou et Harold. Pas exceptionnel, mais juste entraînant comme il faut.

La critique complète

Les estivants

Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi. Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi et Valeria Golino. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Dans la villa familiale, sur la Côte d’Azur, Nina tente d’oublier sa récente rupture en se concentrant sur l’écriture de son nouveau film.

Ce qu’on en pense

Valeria Bruni Tedeschi récidive avec une autofiction. C’est parfois réussi, mais on commence sérieusement à tourner en rond.

La critique complète

Donbass

Drame de Sergei Loznitsa. Avec Boris Kamorzin et Valeriu Andriutã. Durée: 2 h 01.

Ce que ça raconte

Exploration en une dizaine de séquences de la guerre dans le Donbass, une région du sud-est de l’Ukraine.

Ce qu’on en pense

Incisif et dérangeant mais souvent inégal et long, cette immersion dans la guerre du Donbass peine à convaincre pleinement

La critique complète