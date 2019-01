Mehdi Benatia quitte la Juventus pour Al-Duhail au Qatar

Medhi Benatia quitte la Juventus Turin après deux saisons et demie et rejoint le club qatari de Al-Duhail, a annoncé lundi le club champion d’Italie de football.

Benatia, 31 ans, a joué auparavant à Udinese (2010-2013), à l’AS Roma (2013-2014) et au Bayern Munich (2014-2016). En juillet 2016, il a rejoint la Juventus d’abord en prêt avant d’être transféré définitivement un an plus tard. L’international marocain (58 capes, 2 capes) a remporté le titre et la Coupe à deux reprises avec la Juve.

Il a peu joué cette saison (6 matchs toutes compétitions confondues) d’où sa décision de partir.