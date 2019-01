Crise au Venezuela: Maduro veut poursuivre les USA, Guaido se rapproche de Trump

Réunion d’urgence du Groupe de Lima le 4 février à Ottawa

Le Canada va accueillir le 4 février à Ottawa une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères du Groupe de Lima sur la crise au Venezuela, a annoncé lundi à la presse la chef de la diplomatie canadienne, Chrystia Freeland.

La plupart des membres du Groupe de Lima --composé du Canada et d’une dizaine de pays d’Amérique latine et des Caraïbes- – ont exhorté le président vénézuélien Nicolas Maduro à renoncer au pouvoir. Et la rencontre de lundi prochain vise à «discuter des mesures que nous devons prendre pour soutenir Juan Guaido et le peuple vénézuélien», a indiqué la ministre des Affaires étrangères du Canada.

«Il y a de lourds défis en matière de sécurité, d’aide humanitaire et d’immigration», a-t-elle relevé. La réunion rassemblera «les ministres des Affaires étrangères des pays du Groupe de Lima ainsi que des participants de l’ensemble de la communauté internationale», a précisé le ministère canadien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Venezuela, en proie à d’importantes pénuries alimentaires et de médicaments et à une hyperinflation de 10.000.000% annoncée pour 2019, traverse la pire crise de son histoire récente.