La vigilance reste renforcée sur le réseau routier wallon la nuit de lundi et mardi matin

(Belga) Prudence et vigilance sont recommandées aux automobilistes dans la nuit de lundi ainsi que mardi matin en Wallonie, en particulier sur le réseau routier secondaire, avertit la Cellule d'action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police de la route, dans un communiqué lundi soir.

La cellule indique que des averses de neige devraient se poursuivre dans la nuit de lundi et la matinée de mardi, avec une accumulation de 1 à 4 centimètres, surtout dans l'est du pays. Des portions de routes pouraient être enneigées, met en garde la Cellule d'action routière, qui invite aussi à se méfier du brouillard givrant et la formation de plaques de glace, car les températures seront négatives partout. La phase de pré-alerte routière avait été levée lundi matin pour laisser place à des recommandations de vigilance renforcée par la cellule d'action routière. Celles-ci restent en vigueur pour les prochaines heures, à savoir adapter sa vitesse, éviter toute manœuvre brutale, ne pas dépasser les épandeuses et garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède entre autres. (Belga)