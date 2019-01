Tour de San Juan - Succès de Julian Alaphilippe dans la 2e étape, Remco Evenepoel meilleur jeune

(Belga) Julian Alaphilippe a remporté la 2e étape du 37e Tour de San Juan cycliste (2.1), lundi en Argentine. Elle menait les coureurs de Chimbas à Peri Lago Punta Negra (132,5 km). Le Français offre à son équipe Deceuninck-Quick Step sa 3e victoire de la saison sa 3e victoire de la saison après celles d'Elia Viviani à la 1e étaoe du Tour Down Under le 15 janvier et à la Cadel Evans Great Ocean Road Race à Geelong, dimanche en Australie. Le vainqueur de la dernière Flèche Wallonne a résisté au retour de l'Italien Simone Consonni (UAE-Team Emirates), 2e, et du Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe), 3e.

Jens Keukeleire (Lotto Soudal), premier Belge, a franchi la ligne en 4e position. Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), lauréat de la première étape dimanche, conserve le maillot de leader du général avec trois secondes d'avance sur Alaphilippe. Consonni est 3e à 7 secondes et Sagan 4e à 9 secondes. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), qui disputait à 19 ans sa 2e course professionnelle, a endossé le maillot du meilleur jeune après avoir terminé en compagnie des meilleurs. Mardi, les coureurs disputeront un contre-la-montre individuel de 12 km à Pocito. (Belga)