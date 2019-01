La majorité PS-MR-Nouveau Verviers a présenté lundi soir au conseil communal sa feuille de route au travers d'une déclaration de politique communale qui se veut ambitieuse "avec une méthode qui se veut collégiale, transversale, de proximité, innovante, équilibrée et ayant recours à des synergies", a précisé la bourgmestre Muriel Targnion qui veut avancer de façon constructive avec l'opposition. Celle-ci, portée par Ecolo et le PTB, a voté contre le projet de la majorité.

Cette déclaration repose sur des valeurs essentielles que sont la gouvernance, "modèle d'éthique et de transparence", la capacité de relever les défis environnementaux ou la lutte contre la pauvreté. Le collège veut aussi se montrer responsable et efficace tout en œuvrant sur la transition démocratique.

A cet égard, à côté des importants projets connus au centre-ville (Grand Théâtre, Verviers ville conviviale, centre commercial...), la majorité souhaite impliquer le citoyen dans la réflexion sur les projets de village même si elle annonce garder la main pour les arbitrages nécessaires. Elle va aussi développer sa communication vers la population, créer un nouveau guichet électronique avec payement sécurisé ou encore coordonner avec efficacité les nombreux chantiers qui s'annoncent au centre-ville.

La majorité a dégagé neuf axes principaux lesquels seront abordés de façon transversale par les différents échevinats, a précisé la bourgmestre qui a mis en avant une série de thématiques classiques mais empreintes de modernisme.

La Ville de Verviers souhaite également travailler de façon supra-communale sur certains projets tels que la Vesdrienne, un cheminement destiné aux modes doux avec la Vesdre comme élément majeur. "Ce sera d'ailleurs le projet que nous porterons avec la province et les communes avoisinantes lors de la prochaine programmation FEDER", a ajouté la bourgmestre qui souhaite aussi faire classer à l'UNESCO le quartier des boulevards, vestige du patrimoine patronale du XIXe siècle.

Au terme de plus de deux heures de débat, l'opposition, qui a critiqué, selon ses sensibilités le document, a voté de façon différente. Le cdH, qui souhaite obtenir plus d'éclaircissements, s'est abstenu tout en indiquant sa volonté d'être constructif. Ecolo et le PTB ont par contre voté contre cette déclaration de politique communale.