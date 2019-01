Européennes: l’UE subira «27 Brexit» si la migration n’est pas traitée

L’Union européenne sera confrontée à «27 Brexit» si la migration n’est pas érigée en priorité des élections européennes de mai 2019, a mis en garde lundi l’ancien chef du gouvernement italien Enrico Letta, en présentant à Bruxelles une série de propositions sur le sujet.

Le président de l’Institut Jacques Delors, qui a dirigé le gouvernement italien entre avril 2013 et février 2014, a appelé à ne pas abandonner le thème migratoire aux forces politiques anti-européennes lors de la campagne de ce scrutin. La migration a été un sujet «mineur» du scrutin de 2014, alors qu’il a «été le centre de tout ce qui s’est passé durant la législature» qui a suivi, a relevé M. Letta.

«On peut dire que le sujet a eu une influence décisive pour la sortie d’un pays de l’UE», a-t-il poursuivi en faisant référence au Brexit, le retrait britannique de l’Union. Il a aussi favorisé des «bouleversements» politiques dans des pays comme l’Italie, a-t-il ajouté.

Et «c’est le sujet qui a créé la première grande rupture à l’intérieur de l’UE après le grand élargissement d’il y a quinze ans», a également souligné M. Letta, faisant allusion aux querelles qui ont opposé les pays de l’ouest et de l’est de l’Europe.

Si «on ne se rend pas compte de la centralité de cette question, on aura 27 Brexit», a prévenu l’ancien responsable politique, estimant qu’il fallait «absolument qu’il y ait des voix pro-européennes qui parlent des solutions» à apporter. Cela ne doit pas rester un «débat entre Salvini, Le Pen et Orban d’un côté et les ONG de la Méditerranée de l’autre».

Pour nourrir ce débat, l’Institut Jacques Delors propose que les pays européens renoncent à la recherche d’une réforme consensuelle du Règlement Dublin, enlisée depuis plus de deux ans. Cette législation européenne confie actuellement la responsabilité du traitement d’une demande d’asile aux pays de première entrée dans l’UE. Des pays comme l’Italie demandent que ce principe soit abandonné. Mais d’autres comme la Hongrie rejettent toute obligation d’accueillir des demandeurs d’asile pour soulager leurs voisins.

Puisqu’un consensus semble illusoire, «nous lançons l’idée d’une ‘coopération renforcée’pour dépasser le Traité de Dublin», qui «est la cause de beaucoup de problèmes que nous avons», a dit M. Letta. Une telle démarche permettrait à un groupe de pays de se mettre d’accord pour harmoniser leurs procédures d’asile et gérer ensemble les arrivées de demandeurs d’asile, sans qu’y participent tous les pays de l’UE. «C’est essentiel d’avoir un nouveau traité entre des pays qui veulent avancer, harmoniser entre eux», a plaidé M. Letta.