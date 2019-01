Ysaline Bonaventure menacée par des parieurs sur Facebook

La joueuse de tennis liégeoise Ysaline Bonaventure a dénoncé le comportement des parieurs sur les réseaux sociaux.

Après sa qualification au tournoi de Saint-Petersbourg, la liégeoise Ysaline Bonaventure a remercié ses fans sur Facebook. Mais elle en a profité aussi pour dénoncer les menaces dont elle est victime indique la RTBF.

La joueuse de tennis de 24 ans est insultée, menacée par des parieurs sur les réseaux sociaux explique-t-elle sur Facebook: «Un petit exemple de messages de parieurs, qui misent pour ou contre moi, des parieurs qui perdent certainement de l’argent et qui m’envoient des insultes et des menaces. Après chaque match, j’en reçois environ 10, que je gagne ou perde le match, donc autant vous dire que votre soutien me fait du bien! Merci pour vos nombreux messages d’encouragement.»

La WTA invite les joueuses à dénoncer ces comportements précise la RTBF mais il est très difficile de pouvoir les localiser.

Issue des qualifications, Ysaline Bonaventure (WTA 148) défiera la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 38) au premier tour du tableau final du tournoi de tennis WTA Premier de Saint-Pétersbourg, épreuve russe disputée sur surface dure et dotée de 823.000 dollars.