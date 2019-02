Dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours

Il n’y a heureusement eu aucune victime à déplorer et c’est un miracle, lors de ce spectaculaire crash à Courrière. EdA Jacques DUCHATEAU

L’incroyable vidéo de l’accident de Courrière; la dette d’un ex-échevin carolo étalée sur 476 ans; une marée humaine d’étudiants à Liège… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

VIDÉO | Accident de Courrière: les images de vidéo surveillance font froid dans le dos

On a relaté cet accident incroyable qui s’est déroulé lundi à Courrière. Il n’y a heureusement eu aucune victime à déplorer et c’est un miracle. Mais par contre, pour les voitures impliquées, c’est le sinistre total.

Outre la Ford Fiesta de l’auteur de ce strike spectaculaire, il y a aussi les 3 BMW du patron du garage et de ses deux fils, ainsi que la Polo de la belle-fille. Même le toit de la maison a été touché.

La dette de l’ex-échevin Despiegeleer étalée jusqu’en… 2495

Même les Dalton n’ont jamais écopé d’une peine aussi longue: l’ancien échevin des Bâtiments et des Sports Claude Despiegeleer, condamné à payer à la ville de Charleroi la somme de 2,288 millions pour le préjudice causé par ses frasques, vient d’obtenir un plan d’apurement de 400 euros par mois, d’une durée de quasiment… 500 ans.

PHOTOS | Une marée humaine de 15.000 étudiants dans les rues de Liège

«Baissez la température, on a chaud au cul!»; «Et si c’était ta mère le climat?»… des calicots, des sifflets, des slogans et des milliers de visages ont parcouru ce jeudi les rues de Liège pour une manifestation étudiante d’une ampleur inédite.

Agressé chez lui «par erreur», il est décédé à la suite des coups reçus

Agressé fin novembre chez lui, à Frasnes-Lez-Buissenal, Gérard Vraux est décédé le 15 janvier dernier.

Un dossier a été ouvert au parquet de Tournai.

Les faits dramatiques dont il a été victime n’ont été portés à la connaissance du parquet qu’après le décès.

VIDÉO | Une déneigeuse en glissade percute plusieurs voitures

La neige a fait son apparition en milieu de semaine dans la région verviétoise, notamment, apportant, par endroits, un épais manteau blanc. Mais qui dit neige dit également bien souvent des glissades plus ou moins bien contrôlées.

Malheureusement pour un chasse-neige de la Ville d’Eupen, le dérapage dû à une route complètement verglacée ne fut pas du tout sous contrôle.

Le bourgmestre de Manage, Pascal Hoyaux, est décédé

À la lecture des résultats des dernières élections communales, il était l’un des politiciens les plus populaires de Wallonie… On a appris ce lundi que Pascal Hoyaux, le bourgmestre socialiste de Manage, est décédé à l’âge de 57 ans.

Depuis plusieurs années, il se battait contre la maladie, il ne s’en cachait pas. «On a découvert une première tumeur en 2016 et une seconde en 2017. Je viens de finir la chimio. Je fais de l’immuno à présent. C’est dur, je crois les doigts,» avait-il confié, lors d’une interview réalisée en novembre dernier.

L’enseignant de formation faisait partie des meubles à Manage, où il avait entamé son sixième mandat au sein du collège.

Il avait signé l’un des 50 plus beaux scores – en voix de préférence – sur l’ensemble de la Wallonie, lors des élections d’octobre. Dans ce Top 50 wallon, il s’était même classé même aux portes du Top 30. «Je vais faire en sorte d’être digne de la confiance placée en moi par les électeurs,» avait précisé celui qui fut à l’époque le plus jeune échevin d’une commune de plus de 20.000 habitants.

Il meurt en portant secours à une accidentée

Mercredi soir, peu avant 20h, un accident aux circonstances dramatiques s’est déroulé sur l’A54, à hauteur de Gosselies.

Alors qu’il portait secours à une dame accidentée, un conducteur a été percuté par une voiture.

Il est décédé.

Wanze et sa boîte aux lettres géante

L’ancienne boîte aux lettres installée place Faniel, à Wanze, convenait à tout le monde. Sauf au camion qui l’a percutée il y a peu de temps. Bpost se devait de la remplacer. Ce qui a été fait… mais au grand étonnement des Wanzois car elle a été conçue… pour des géants.

«Je ne sais pas quand elle a été placée, explique le bourgmestre Christophe Lacroix. J’en ai été informé par quelqu’un qui m’a parlé de sa taille.»

Les deux enfants ensevelis à Buissenal sont saufs et la neige n’y est pour rien

Ce mercredi, vers 6 h, les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde avaient reçu un appel pour une grange qui se serait effondrée sur une chambre où dormaient des enfants à la rue du Moulin, à Buissenal. Sur place, la réalité était très différente…

Contrairement aux premières informations diffusées par l’agence Belga, la neige n’est en rien responsable de l’effondrement survenu ce mercredi matin dans une habitation de la rue du Moulin, à Buissenal. En réalité, aucune grange ne s’était effondrée sur le corps de logis, et plus précisément sur la chambre où dormaient deux adolescents.

Comme nous l’ont expliqué les services d’intervention ce mercredi c’est en réalité un morceau de plancher en béton, manifestement surchargé, qui s’est détaché du premier étage et qui est retombé dans la chambre située en dessous où dormaient les enfants. Ces derniers n’ont pas été blessés et étaient déjà sortis de la pièce lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux. Ces derniers ont dépêché sur place une autopompe et une auto-échelle.

Décès de notre confrère Olivier Buisseret

L’époque est cruelle pour les journalistes sportifs. Après Jean Derycke, Olivier Buisseret nous a quittés lui aussi.

Olivier Buisseret était un amoureux de football, sport qu’il pratiquait encore à 49 ans. Il était actif dans le football corporatif, chez le FC Acli2/A dont il était le secrétaire. Sa passion pour le sport l’avait amené, à l’issue de ses études en journalisme à l’université catholique de Louvain, à intégrer la rédaction sportive du Rappel, antenne carolo du groupe «Vers l’Avenir» à l’époque.

