Meurtre de la pédicure Chantal Humblet à Hannut: «C’est un simple vol qui a tourné de manière dramatique» selon Sabrina Joannes

Sabrina Joannes (42 ans) a affirmé ce lundi après-midi lors de son interrogatoire devant la cour d’assises de Liège qu’elle se sentait coupable d’avoir commis un vol. L’accusée a cependant contesté avoir sciemment participé à un projet violent. Selon elle, Stéphane Médot devait entrer chez Chantal Humblet uniquement pour voler sa voiture.

Les faits reprochés aux deux accusés s’étaient déroulés à Lens-Saint-Rémy le 31 mai 2016. Chantal Humblet avait été agressée à son domicile lors du vol de sa voiture. Elle avait été ligotée et était décédée à la suite d’un processus d’asphyxie et de manœuvres de strangulation. Stéphane Médot et Sabrina Joannes sont accusés de faits de vol commis avec la circonstance aggravante de meurtre.

Sabrina Joannes a exposé aux jurés des différentes étapes de sa vie lors de son interrogatoire par la présidente Catherine Urbain. Elle était devenue gardienne de prison et avait travaillé aux prisons d’Ittre, Andenne et Huy. L’enquête a démontré qu’elle était une mère proche et attentive envers ses filles. Mais elle était endettée et manifestait des besoins d’argent. C’est dans ce contexte qu’elle fréquentait un club échangiste et qu’elle avait des relations tarifées.

Sabrina Joannes a reconnu qu’elle cherchait de l’argent mais elle a contesté avoir renseigné plusieurs «coups» (préalables à l’agression de Chantal Humblet) à effectuer à Stéphane Médot.

L’accusée a relaté qu’elle connaissait Chantal Humblet depuis plusieurs années, alors qu’elle était cliente chez cette pédicure. Sabrina Joannes a reconnu qu’elle avait informé Stéphane Médot sur l’opportunité de lui voler son Audi Q5. «Le plan était clair, simple et rapide: il devait entrer, prendre les clés et partir. J’ignorais qu’il avait une arme. Nous avions mis au point la stratégie. Il se présentait à un rendez-vous de la pédicure et se décrivait comme un Italien, représentant en vins, en recherche d’une relation sentimentale», a exposé Sabrina Joannes.

Sabrina Joannes a précisé que son rôle initial était de rassurer Chantal Humblet après avoir organisé la rencontre. L’idée était de faire passer Stéphane Médot comme quelqu’un que Sabrina Joannes avait croisé et qui avait l’air d’être quelqu’un de bien. L’accusée a affirmé que le but était de commettre un vol. «Je sais que je suis coupable d’un vol. Je le regrette énormément. Mais cela devait rester un vol. Stéphane Médot devait profiter de son rendez-vous de pédicure, voler les clés, partir avec le véhicule et le vendre. Il n’a jamais été question d’exercer des violences. C’était un simple vol qui a tourné de manière dramatique», a exposé l’accusée.

Lors de cet interrogatoire, l’accusée a proposé des variations par rapport à ses auditions précédentes. Elle a reconnu avoir menti sur certains points, comme lorsqu’elle a accusé Stéphane Médot de l’avoir violée le soir des faits. Sabrina Joannes a, par ailleurs, soutenu qu’elle avait été menacée par Stéphane Médot à la suite des faits.

Les premiers témoins, intervenants sur les lieux des faits et enquêteurs, seront entendus ce mardi matin.