3 réacteurs sur 7 indisponibles l’hiver prochain

Engie Electrabel a confirmé lundi, avec la publication d’un planning de maintenance de ses unités nucléaires jusqu’en 2022, l’indisponibilité, l’hiver prochain, de trois réacteurs sur les sept que compte le parc nucléaire belge.

Selon ce planning, Doel 1 (433 MW) sera indisponible du 5/10/2019 au 16/05/2020, Doel 2 (433 MW) du 28/09/2019 au 11/04/2020 et Tihange 1 (481 MW) du 3/08/2019 au 15/02/2020.

Par contre, «l’hiver prochain, les centrales les plus puissantes (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) produiront: 4.000 MW d’électricité locale et décarbonée seront donc disponibles. Electrabel couvrira les besoins de ses clients via son parc diversifié et remplira l’ensemble de ses obligations de marché», assure le fournisseur d’énergie, qui opère 45% des moyens de production d’électricité locaux et produit en moyenne 57% de l’électricité consommée en Belgique.

Le planning de maintenance des unités nucléaires jusqu’en 2022 a été communiqué à la ministre fédérale de l’Energie «dans un souci d’anticipation et de communication transparente», explique Electrabel.

«Le planning a également été communiqué à Elia. L’adaptation du planning en toute transparence et en amont doit permettre notamment aux autorités de développer les voies et moyens nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement du pays pour les prochains hivers», poursuit la filiale belge d’Engie.