Le Belge prêt à dire adieu aux voitures diesel ou essence à condition…

Prêt à dire adieu aux voitures diesel ou essence?

Joeri Thijs, expert en Mobilité durable et en qualité de l’air chez Greenpeace, voit dans les résultats un signe que le consommateur semble «prêt à dire adieu aux voitures diesel ou essence». «Certainement les jeunes», qui sont «de plus en plus souvent prêts à ne pas posséder eux-mêmes une voiture mais à limiter les coûts via le partage».

«L’industrie va-t-elle enfin prendre ses responsabilités vis-à-vis de deux grands défis de notre temps, les changement climatique et la pollution de l’air? De nos jours, il n’y a toujours pas une voiture familiale électrique véritablement abordable sur le marché», constate l’expert.

Si l’industrie est pointée d’une part, les autorités ont aussi leur rôle à jouer, selon Greenpeace. Pour la prochaine législature, il s’agira d’aboutir «à un pacte mobilité ambitieux. Un pacte qui pousse clairement l’industrie automobile en fixant rapidement une date de péremption pour l’immatriculation de toutes les voitures aux combustibles fossiles».

«Des pays comme la Norvège (d’ici 2025), la Suède, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et l’Inde l’ont déjà fait, la Chine suivra bientôt», note Joeri Thijs. Parallèlement, des investissements sont demandés dans les transports en commun et l’infrastructure pour les cyclistes.