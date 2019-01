35 morts et 850 arrestations en une semaine au Venezuela: 3 questions pour bien comprendre

La crise politique au Venezuela: pour bien comprendre

1. Que s’est-il passé?

Ruiné après avoir été le plus riche d’Amérique latine, le Venezuela est au centre de l’échiquier diplomatique international. D’un côté Nicolas Maduro, de l’autre Juan Guaido, un duo observé par le reste de la communauté internationale.

Nicolas Maduro a été investi le 10 janvier pour un deuxième mandat de six ans devant la Cour suprême et non devant le Parlement comme le prévoit la Constitution. L’opposition et une bonne partie de la communauté internationale, dont les États-Unis et l’Union européenne, ne reconnaissent pas la légitimité de ce deuxième mandat.

Juan Guaido, 35 ans, président du Parlement, s’autoproclame «président en exercice» du pays, promettant un «gouvernement de transition» et «des élections libres», le 23 janvier.

Depuis opposants et partisans de Maduro manifestent en masse dans tout le pays. Des heurts éclatent.

2. Quelle est la situation actuelle?

Les troubles ont fait au moins 35 morts et 850 personnes ont été arrêtées, selon un bilan de plusieurs ONG.

Du côté de Guaido se trouvent notamment les États-Unis, une grande partie de l’Europe et de l’Amérique latine, tandis que Maduro est soutenu par la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou encore Cuba.

Le 26 janvier, Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni et Portugal ont lancé un ultimatum à Nicolas Maduro: ils reconnaîtront Juan Guaido comme «président» du Venezuela si des élections ne sont pas convoquées sous «huit jours».

3. Que va-t-il se passer?

Le 27 janvier, Juan Guaido appelle à deux nouvelles manifestations, le 30 janvier et le 2 février, pour faire basculer l’armée et accompagner l’ultimatum européen en faveur d’élections libres. Ses partisans distribuent le texte d’une loi pour offrir l’amnistie aux fonctionnaires et militaires acceptant de le soutenir.

Maduro interpelle aussi l’armée: «union maximale, discipline maximale, cohésion maximale», lance-t-il lors d’exercices militaires.

Le 28 janvier, le pape François dit redouter un «bain de sang» au Venezuela, appelant de ses voeux «une solution juste et pacifique».

Les manifestations ont fait au moins 35 morts et 850 personnes ont été arrêtées, selon un bilan de plusieurs ONG.

Six pays européens (Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas) ont donné à Nicolas Maduro jusqu’à dimanche pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront Juan Guaido comme président.

L’Union européenne quant à elle «prendra des mesures» si des élections ne sont pas convoquées «dans les prochains jours», y compris concernant «la reconnaissance du leadership» dans le pays.