Mecamold à Herstal: la FGTB s’attend à des heures à venir «prépondérantes»

Ce matin, la direction de Mecamold a annoncé sa volonté de procéder au licenciement effectif des 44 travailleurs menacés dans le cadre du plan de restructuration annoncé en juin dernier. «Il y a encore des possibilités» selon le secrétaire de la FGTB Métal Liège.

Les heures qui viennent seront «prépondérantes» pour l’avenir de l’usine Mecamold, à en croire la FGTB. Ce lundi matin, la direction de cette entreprise de Herstal a annoncé sa volonté de procéder au licenciement effectif des 44 travailleurs qui étaient menacés dans le cadre du plan de restructuration annoncé en juin dernier. La CNE est, elle, dans l’attente de la décision du syndicat socialiste et ignore quel sera le futur de cette société spécialisée dans la fabrication de moulages de pneus.

Une grève de l’ensemble du personnel est en cours chez Mecamold depuis 10 semaines, soit depuis le mois de novembre. «Après des semaines de discussions, de rencontres et de négociations» et «face au blocage de l’usine et du dialogue social, l’intention est de passer à l’action pour tenter de sauver 94 emplois», a annoncé ce lundi la direction. Elle souhaite licencier les 44 personnes menacées, sur un effectif de 138, dans le cadre du plan social qui est en cours de négociations.

Si la CNE, syndicat majoritaire parmi les employés, a approuvé le texte début décembre, la FGTB, qui représente l’essentiel des ouvriers, l’a rejeté en bloc la semaine dernière. Sans accord des syndicats avec ce plan de restructuration, les licenciements seront prénotifiés cette semaine, prévient Mecamold.

«Il y a encore des possibilités, les heures qui viennent seront prépondérantes»

«Il y a encore des possibilités, les heures qui viennent seront prépondérantes», répond Antonio Fanara, du syndicat socialiste, à cet ultimatum. Le secrétaire FGTB Métal Liège se veut «constructif» par rapport aux discussions à venir avec la direction.

Le syndicat chrétien se dit, lui, dans l’attente de la décision des ouvriers. «On est arrivé au bout du plan social et il faut pouvoir l’entendre», estime Françoise Sensi, secrétaire permanente CNE-Industrie. «La situation chez Mecamold est très complexe. Le personnel, y compris les employés, est en grève depuis novembre et les postes y sont très fragiles. Nous avons accepté le plan car la direction a dit qu’elle n’irait pas plus loin.»

Quant à l’avenir, si le plan est finalement accepté, «il n’y a pas de garantie que cela fonctionnera», souligne la syndicaliste. «Si le combat doit aller jusqu’à la faillite, on y ira. Personne ne peut le dire. Le futur est très incertain», déplore-t-elle.