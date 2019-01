Plopsaland La Panne recherche 3.000 collaborateurs

Le nombre de collaborateurs recherchés est plus important que l’an dernier. BELGA

Plopsaland est à la recherche de plus de 3.000 collaborateurs. Sont ciblés principalement: des étudiants et saisonniers, pour le parc d’attractions Plopsaland et le parc aquatique Plopsaqua à La Panne. Une grande partie d’entre eux viendra du nord de la France.

Plopsaland et Plopsaqua, filiale de Studio 100, organiseront des «jobsdays» les 6 et 7 février. La nouvelle saison commencera début avril.

L’an dernier, Plopsaland avait embauché un nombre moins élevé de collaborateurs, un peu plus de 2.000. «Mais cette année, nous organisons plus d’évènements, c’est pourquoi nous cherchons plus de gens», explique-t-on.

Dans le détail, Plopsaland recherche quelque 250 saisonniers et 2.750 étudiants, lesquels viendront en renfort des quelque 170 travailleurs fixes de Plopsaland à La Panne.

Vu la pénurie de main-d’œuvre en Flandre occidentale, le parc d’attractions se tourne vers le nord de la France. Les collaborateurs français se voient dispenser «un cours de néerlandais intensif». Environ 15% des collaborateurs durant la saison touristique proviennent du nord de la France.

