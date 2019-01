Coupe: Nismes - Molignée en 1/4 de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Province a eu lieu ce lundi soir à Malonne. Nismes - Molignée sera l'unique affrontement 100% P1 de ces quarts. Tous les autres matches impliquent au moins une équipe de P2 ou de P3...

Après un week-end allégé suite à la remise générale des rencontres dans le Namurois, place à la coupe... Les huitièmes de finale désormais bouclés par les qualifications de Grand-Leez (face à Rhisnes) et de Neffe (sur le terrain de Flavion) après le report des matches programmés en décembre, les instances provinciales ont procédé ce lundi au tirage au sort des quarts de finale.

À ce stade de la compétition, les formations de l'élite provinciale sont minoritaires puisque seuls Grand-Leez, Molignée et Nismes restent en lice pour la victoire finale. À leurs côtés, 5 formations de P2 et P3 : Andenne et Floreffe (P2A), Neffe (P2B), ainsi que les voisins de Taviers et Éghezée (P3B). Avant d'atteindre le dernier carré et la grande finale dans les installations de la RJ Aischoise le 4 mai, voici les quatre matches à jouer le dimanche 10 mars :