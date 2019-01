Attentat au Musée juif de Belgique: «Il semblerait que l’homme en costume, l’auteur des faits et Nemmouche soient la même personne»

De l’analyse des vidéos de surveillance du Musée juif de Belgique et d’un commerce voisin, il ressort que l’homme en costume, l’auteur de l’attaque et Mehdi Nemmouche présentent de nombreuses similitudes, selon un enquêteur.

Un homme en costume s’est rendu au Musée juif de Belgique la veille des faits, pratiquement à la même heure que l’auteur de l’attaque le 24 mai 2014. De l’analyse des vidéos de surveillance du Musée et d’un commerce voisin, il ressort que cet homme, l’auteur des faits et Mehdi Nemmouche présentent de nombreuses similitudes, a affirmé ce lundi un enquêteur devant la cour d’assises.

À la demande du parquet, la police a opéré un re-visionnage des images de sécurité des cinq caméras du Musée juif archivées entre le 25 avril et le 25 mai 2014. Elle s’est également penchée sur des images de caméras de surveillance placées à proximité du lieu des faits.

Seul un passage a été jugé pertinent: le 23 mai vers 15h30. On y voit un homme en costume, portant vraisemblablement des lunettes (peut-être de soleil), entrer dans l’accueil du Musée et y rester, selon les recoupements, environ deux minutes. Il semble avoir un bref échange avec Alexandre Strens, qui y sera abattu le lendemain. Et il semble également que l’individu ne touche rien dans l’immeuble.

L’homme sur les images présente des traits communs avec Mehdi Nemmouche: l’implantation des cheveux, la couleur et la longueur de ceux-ci. Sa physionomie générale et sa démarche semblent également correspondre, tout comme la chemise et la cravate qu’il porte et que l’accusé portait lors de son arrestation.

Les images laissent aussi voir des taches plus claires au niveau des talons, qui peuvent correspondre aux semelles des chaussures Calvin Klein que Mehdi Nemmouche portait lors de son arrestation.

«Se rendre compte de la situation sur place à une heure donnée»

Outre les similitudes physionomiques et vestimentaires (lunettes de soleil, chemise blanche, cravate rayée, chaussures aux semelles blanches…), la proximité des heures entre le passage de l’homme en costume et l’auteur des faits le lendemain peut se révéler être un modus spécifique «pour se rendre compte de la situation sur place à une heure donnée», estime l’enquêteur qui a procédé aux vérifications.

«Il semblerait que l’homme en costume, l’auteur des faits et Mehdi Nemmouche soient la même personne», en conclut-il.

Un premier visionnage de ces vidéos datant d’avant l’attentat avait déjà été réalisé au début de l’enquête mais n’avait rien donné. Ceci s’explique par le fait que Mehdi Nemmouche n’avait pas encore été inculpé en Belgique. «L’homme en costume n’a rien de suspect a priori. Ce qui est suspect maintenant c’est qu’il ressemble à Mehdi Nemmouche», a clairement expliqué l’enquêteur.

Un autre policier, expert en vidéogrammétrie, a également procédé à des analyses. «J’ai comparé différentes séquences où l’auteur de l’attentat et l’homme en costume ont été filmés au même endroit. Pour cela, les images doivent être strictement comparables», a insisté le policier. «On peut constater qu’il y a correspondance au niveau de la taille», a-t-il affirmé.

Enfin, les enquêteurs ont encore rappelé qu’au moment des faits, le Musée juif de Belgique faisait l’objet d’une mesure de sécurité, mise en place à la suite de la dernière évaluation des risques par l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM). Une patrouille de police passait toutes les deux heures devant le musée.